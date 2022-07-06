В битву за наследство Градского вступили новые родственники

На сегодняшний день на наследство покойного Александра Градского претендуют уже 7 человек. Кто пополнил список наследников и какую долю хочет получить каждый из них, разбиралась "Комсомольская правда".

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Среди наследников музыканта изначально были жена Марина Коташенко, двое их совместных детей, сын и дочь от прошлого брака. После в число претендентов на наследство вошли его двоюродная сестра Наталья, а также бывшая жена артиста Ольга.

Старшие дети Градского хотят получить все творческое наследие отца, в том числе авторские права, и предложили Коташенко отдать его добровольно, а взамен они ей уступят большую часть недвижимости. Однако вдова на это не согласилась.

Ольга претендует на имущество, которое музыкант приобрел в браке с ней, поскольку при разводе они его не делили. Также бывшая жена хочет забрать семейные фото, ноты и письма, которые появились во время брака с ней и считаются общими для бывших супругов.

Кроме того, она настаивает на том, чтобы Коташенко исключили из наследства и отобрали у нее загородный дом. Мотивирует Ольга это тем, что Марина недостойная наследница так как не ухаживала за мужем перед его смертью.

Наталья намерена получить долю в московской квартире и подмосковном доме Градского на том основании, что ранее эта недвижимость принадлежала ее отцу - дяде композитора.