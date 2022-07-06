«Я не могу»: раскрыт грандиозный обман Ларисы Долиной

Артистка часто оказывается в центре внимания. Причем с годами поводы становятся все печальнее. Что на этот раз случилось с Ларисой Александровной?

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Некоторые звезды отечественной эстрады негласно воспринимаются зрителями и коллегами как божества — их не запрещено критиковать или учить, но это просто будто бы не принято. Однако всегда находятся те, кто готов поставить на месте мэтров.

Лариса Долина пользуется безусловным уважением у коллег по цеху. И это неудивительно. Дело даже не в рабочем стаже артистки. Просто она и сама уже давно преподает вокальное мастерство в вузе. Кажется, что спорить с авторитетной Ларисой Александровной просто невозможно.

Однако есть люди, которые уверены — Долина зря задирает нос. Как бы певица ни критиковала молодых блогеров за то, что те пытаются стать исполнителями без соответствующего музыкального образования, сама она, по мнению критиков, тоже не всегда поет профессионально. Так, Лариса Александровне припомнили пение под фонограмму в «Фабрике звезд». Когда-то Долина выступила в проекте вместе с Надеждой Кадышевой и Сати Казановой с песней «Ивушки».

«У Кадышевой такой смешной чепец. Я не могу. Казанова поет вживую, а эти под фанеру. Звук очень отличается. Дело не в том, что Казанова поет хуже. Звук просто другой», — раскрыла грандиозный обман музыкальный критик Любовь Терлецкая.

Эксперт по «Фабрике звезд» Данил Доэрти придерживается аналогичного мнения по поводу Долиной. «Обвиняет Валю Карнавал, а сама поет под фонограмму», — припечатал исполнительницу специалист.