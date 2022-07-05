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18 минут назад

Экс-редактор Малахова: «Люди выворачивают белье за 10 тысяч»

Илья Родин

Блогер Слава Тихонов рассказал в социальных сетях о «кухне» популярных программ «Пусть говорят» и «Прямой эфир». Он подчеркнул, что в команде шоумена Андрея Малахова он проработал на телевидении пять лет в общей сложности. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Экс-редактор Малахова: «Люди выворачивают белье за 10 тысяч»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Слава Тихонов подчеркнул, что все истории в скандальных ток-шоу якобы «правдивы». В задачу редакции программы входит найти в социальных сетях будущих героев, договориться с ними о поездке в Москву и приложить все усилия, чтобы «по максимуму накалить драматургию на площадке».

По его мнению, над всем коллективом шоу буквально довлеет рейтинг. Специалисты отслеживают то, что волнует, тревожит, трогает зрителя. Съемочные бригады стараются выбрать самую интересную тему, чтобы снять по ней сюжет. Конкуренция команд поддерживается финансово.

Тихонов рассказал, что на фоне этого постоянного соревнования уже готовый, «отснятый выпуск про Диану Шурыгину месяц лежал «консервой», так как в успех выпуска никто не верил.

По сведениям экс-редактора, большая борьба идет и за потенциальных героев шоу. Крупные компании стремятся перекупить людей, обманывают их, практически похищают.

«Перекуп и похищение будущих героев — нормальная практика. Иногда людям буквально говорят, что везут на Первый канал, а везут в студию «России 1». Ну и наоборот», - сообщил Тихонов.

Он отметил, что «люди готовы выворачивать белье за 10-20 тысяч», а максимальная ставка обычного человека составляет 50 тыс. рублей. По его сведениям, Шурыгина и ее семья если и получили миллион за свою историю об изнасиловании, то только в общей сложности, за активное участие в пяти программах.

Шоу-бизнес,Диана Шурыгина,Андрей Малахов,Первый канал,
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