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33 минуты назад

Журналистка Алена Жигалова заявила, что выяснила настоящее имя продюсера Иосифа Пригожина

FBM.ru

Журналистка и видеоблогер Алена Жигалова отреагировала на высказывания продюсера Иосифа Пригожина, который до этого сообщил, что не боится никакого «компромата», так как он живет как «за стеклом».

Журналистка узнала настоящее имя продюсера Пригожина
Фото: FBM.ruFBM.ru

Журналиста выяснила, что настоящее имя Пригожина может быть вовсе не Иосиф, а Валерий. В рамках шоу на YouTube «Алена, блин!» она обратилась к нему с требованием показать паспорт, чтобы подтвердить или опровергнуть информацию.

Видеоблогер отметила, что это суждение возникло не на ровном месте. На праздновании дня рождения сына Филиппа Киркорова к продюсеру обращались по имени Валерий.

По крайней мере так его назвал сам поп-король на празднике своего сына. Киркоров несколько раз передавал ему микрофон, и произносил: «А сейчас у нас скажет Валерий Пригожин». И никого из гостей это не смущало, подчеркнула Жигалова.

“Поэтому у меня четкая мысль, что Иосифа действительно зовут Валерий. Иосиф, выкладывайте свой паспорт и мы точно узнаем, как вас зовут”, — заявила она.

До этих событий продюсер Иосиф Пригожин высказался о новом антивоенном клипе музыкального коллектива Little Big. Продюсер назвал исполнителей малообразованными, а также призвал лишить артистов гражданства России. В ответ на это участники группы пригрозили ему публикацией компромата.

Шоу-бизнес,Иосиф Пригожин,Филипп Киркоров,
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