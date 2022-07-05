Журналистка узнала настоящее имя продюсера Пригожина

Журналистка и видеоблогер Алена Жигалова отреагировала на высказывания продюсера Иосифа Пригожина, который до этого сообщил, что не боится никакого «компромата», так как он живет как «за стеклом».

Журналиста выяснила, что настоящее имя Пригожина может быть вовсе не Иосиф, а Валерий. В рамках шоу на YouTube «Алена, блин!» она обратилась к нему с требованием показать паспорт, чтобы подтвердить или опровергнуть информацию.

Видеоблогер отметила, что это суждение возникло не на ровном месте. На праздновании дня рождения сына Филиппа Киркорова к продюсеру обращались по имени Валерий.

По крайней мере так его назвал сам поп-король на празднике своего сына. Киркоров несколько раз передавал ему микрофон, и произносил: «А сейчас у нас скажет Валерий Пригожин». И никого из гостей это не смущало, подчеркнула Жигалова.

“Поэтому у меня четкая мысль, что Иосифа действительно зовут Валерий. Иосиф, выкладывайте свой паспорт и мы точно узнаем, как вас зовут”, — заявила она.