Бывший муж Макеевой подал в суд на актрису

«Он женился на красотке поэтому должен быть счастлив. Но происходит как-то так», — посетовала она, отметив, что юрист женат на актрисе Екатерине Седик .

Какое именно имущество собираются делить бывшие супруги — пока неизвестно. Отметим, что сейчас артистка в браке с Романом Мальковым, которого недавно пристроила работать к себе концертным директором. Муж помогает ей еще в двух направлениях — продаже одежды и квантовой психологии.