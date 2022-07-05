Бывший муж Макеевой подал в суд на актрису

Экс-супруг актрисы Анастасии Макеевой, адвокат Александр Сакович подал в суд на свою бывшую жену. Как сообщает StarHit, 13 июля состоится заседание касательно раздела совместно нажитого имущества.
Артистка оказалась несколько удивлена поступком бывшего мужа.
«Он женился на красотке поэтому должен быть счастлив. Но происходит как-то так», — посетовала она, отметив, что юрист женат на актрисе Екатерине Седик.
Какое именно имущество собираются делить бывшие супруги — пока неизвестно. Отметим, что сейчас артистка в браке с Романом Мальковым, которого недавно пристроила работать к себе концертным директором. Муж помогает ей еще в двух направлениях — продаже одежды и квантовой психологии.
До этого мужчина занимался ремонтом квартир и строительством домов, а отсутствие у него ощутимых доходов нередко становилось причиной критики со стороны фанатов актрисы.