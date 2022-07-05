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30 минут назад

Бывший муж Макеевой подал в суд на актрису

Елена Прошина

Экс-супруг актрисы Анастасии Макеевой, адвокат Александр Сакович подал в суд на свою бывшую жену. Как сообщает StarHit, 13 июля состоится заседание касательно раздела совместно нажитого имущества.

Бывший муж Макеевой подал в суд на актрису
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Артистка оказалась несколько удивлена поступком бывшего мужа.

«Он женился на красотке поэтому должен быть счастлив. Но происходит как-то так», — посетовала она, отметив, что юрист женат на актрисе Екатерине Седик.

Какое именно имущество собираются делить бывшие супруги — пока неизвестно. Отметим, что сейчас артистка в браке с Романом Мальковым, которого недавно пристроила работать к себе концертным директором. Муж помогает ей еще в двух направлениях — продаже одежды и квантовой психологии.

До этого мужчина занимался ремонтом квартир и строительством домов, а отсутствие у него ощутимых доходов нередко становилось причиной критики со стороны фанатов актрисы.

Шоу-бизнес,Александр Сакович,Екатерина Седик,Анастасия Макеева,
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