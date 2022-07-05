Россия отказалась участвовать в «Детском Евровидении»

Россия не примет участие в музыкальном конкурсе «Детское Евровидение» в 2022 году. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Академии Игоря Крутого, прием заявок на национальный отбор для участия в соревновании проводиться не будет.

Фото: ТАСС ТАСС

В организации объяснили, что решение приняли из-за выхода Первого канала, ВГТРК и радиодома «Останкино» из Европейского вещательного союза (ЕВС) в качестве ответной меры на отстранение России от участия в конкурсе песни «Евровидение-2022».

Напомним, что 24 февраля ЕВС объявил, что из-за событий на Украине Россия не примет участие на «Евровидение».