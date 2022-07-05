55-летний Филипп Киркоров раскрыл секрет красоты

Российский поп-исполнитель Филипп Киркоров раскрыл секрет своей красоты. Соответствующую информацию приводит «Пятый канал».

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Артист признался, что регулярно посещает косметолога, чтобы с возрастом сохранять презентабельный внешний вид. «Вы же понимаете, что в 55 лет без этого сегодня сложно обойтись. Немножко, так скажем, ради красоты маленькие жертвы», — пояснил он

Кроме того, певец добавил, что держать тело в форме после похудения на 30 килограммов ему помогает сон и соблюдение диеты. Так, Киркоров заявил, что ограничивает употребление мучных продуктов и газированных напитков. При этом он указал, что не курит и не пьет алкоголь.