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1 час назад

55-летний Филипп Киркоров раскрыл секрет красоты

Lenta.ru

Российский поп-исполнитель Филипп Киркоров раскрыл секрет своей красоты. Соответствующую информацию приводит «Пятый канал».

55-летний Филипп Киркоров раскрыл секрет красоты
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Артист признался, что регулярно посещает косметолога, чтобы с возрастом сохранять презентабельный внешний вид. «Вы же понимаете, что в 55 лет без этого сегодня сложно обойтись. Немножко, так скажем, ради красоты маленькие жертвы», — пояснил он

Кроме того, певец добавил, что держать тело в форме после похудения на 30 килограммов ему помогает сон и соблюдение диеты. Так, Киркоров заявил, что ограничивает употребление мучных продуктов и газированных напитков. При этом он указал, что не курит и не пьет алкоголь.

В мае Киркоров назвал способ, с помощью которого ему удается чувствовать себя молодым и поддерживать тело в тонусе. «После 50 для меня начался обратный отсчет — этот хороший рецепт по сохранению молодости придумал не я, а [певица] Алла Пугачева. Она сказала: "На следующий день рождения мне не 51, а 49". Это прекрасная формула для того, чтобы омолаживаться», — рассказал артист.

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