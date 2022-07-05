Галустян заступился за Бузову

Юморист Михаил Галустян опубликовал в своем Telegram-канале пост, в котором заступился за певицу Ольгу Бузову.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА «Новости» Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Ранее звезда выложила в личный блог отрывок из новой песни «Михаил», в которой также принял участие актер. Однако анонс композиции многие раскритиковали.

«Если что, я взял всю ответственность на себя. Не ругайте Олю, она ни в чем не виновата. Это моя идея, с меня и спрашивайте», — написал юморист в соцсетях.

Бузова рассказала, что новая песня выйдет 8 июля. «Жизнь всех Михаилов больше не будет прежней», — написала она в Telegram.