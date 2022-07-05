Галустян заступился за Бузову

Юморист Михаил Галустян опубликовал в своем Telegram-канале пост, в котором заступился за певицу Ольгу Бузову.
Ранее звезда выложила в личный блог отрывок из новой песни «Михаил», в которой также принял участие актер. Однако анонс композиции многие раскритиковали.
«Если что, я взял всю ответственность на себя. Не ругайте Олю, она ни в чем не виновата. Это моя идея, с меня и спрашивайте», — написал юморист в соцсетях.
Бузова рассказала, что новая песня выйдет 8 июля. «Жизнь всех Михаилов больше не будет прежней», — написала она в Telegram.
Ранее сообщалось, что Ольга Бузова начала продавать одежду своего бренда Olga Buzova Design на маркетплейсе Wildberries. Цены на футболки от телеведущей варьируются в районе 2,5 тыс. руб., что, по мнению некоторых подписчиков, «слишком дорого для обычной футболки с надписью».