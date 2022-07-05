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39 минут назад

Галустян заступился за Бузову после критики их совместной песни

Газета.Ru

Юморист Михаил Галустян опубликовал в своем Telegram-канале пост, в котором заступился за певицу Ольгу Бузову.

Галустян заступился за Бузову
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Ранее звезда выложила в личный блог отрывок из новой песни «Михаил», в которой также принял участие актер. Однако анонс композиции многие раскритиковали.

«Если что, я взял всю ответственность на себя. Не ругайте Олю, она ни в чем не виновата. Это моя идея, с меня и спрашивайте», — написал юморист в соцсетях.

Бузова рассказала, что новая песня выйдет 8 июля. «Жизнь всех Михаилов больше не будет прежней», — написала она в Telegram.

Ранее сообщалось, что Ольга Бузова начала продавать одежду своего бренда Olga Buzova Design на маркетплейсе Wildberries. Цены на футболки от телеведущей варьируются в районе 2,5 тыс. руб., что, по мнению некоторых подписчиков, «слишком дорого для обычной футболки с надписью».

Шоу-бизнес,Михаил Галустян,Ольга Бузова,
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