Украинец Иван Дорн высказался о запрете на въезд в Россию

С момента начала спецоперации на Украине многие украинские звезды получили запрет на въезд в Россию. Исполнитель Иван Дорн признался, что он прямо ждал, когда окажется в числе этих знаменитостей, так как в его будущих планах нет даже выступлений для российской публики.
«Уже появлялись эти списки, а меня в них все не было и не было, думал, забыли меня включить. Сейчас я ни с кем из россиян не общаюсь вообще. У меня есть родные в Башкортостане, кроме одного брата, который уехал из России. Так вот никто не позвонил за это время и не спросил, все ли у меня нормально вообще – говорит Дорн.
По словам украинского исполнителя, лично он поставил крест на всех людях в России.
Дорн со своей супругой и детьми на данный момент проживают на территории Европы. Возвращаться в Киев семья не собирается, так как они отлично обустроились в Париже. Дорн же не прекращает свою концертную деятельность, активно катаясь по другим городам и странам.