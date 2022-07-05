Украинец Иван Дорн высказался о запрете на въезд в Россию

«Уже появлялись эти списки, а меня в них все не было и не было, думал, забыли меня включить. Сейчас я ни с кем из россиян не общаюсь вообще. У меня есть родные в Башкортостане, кроме одного брата, который уехал из России. Так вот никто не позвонил за это время и не спросил, все ли у меня нормально вообще – говорит Дорн.