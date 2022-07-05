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17 минут назад

Разин назвал виновного в смерти Шатунова

Lenta.ru

Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин назвал судью из Ставрополя виновной в смерти бывшего солиста группы Юрия Шатунова. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Разин назвал виновного в смерти Шатунова
Фото: ТАССТАСС

По словам Разина, судья вынесла незаконное решение в пользу Шатунова, передав ему права на песни группы и этим обнадежила артиста.

«Думаю, что это решение привело Юру к такому эмоциональному всплеску на фоне большого и трудного гастрольного графика, что во многом повлияло на его уход из жизни», — предположил он.

Также Разин рассказал, что собирается не только оспорить решение суда, но и добиться лишения судьи ее статуса.

Ранее стало известно, что вдову Шатунова госпитализировали после известия о том, что певец скончался. Сообщалось, что после смерти музыканта Светлана Шатунова, а также дочь и сын исполнителя вступят в судебные разбирательства с Разиным за исключительные права на песни «Белые розы», «Седая ночь» и «Розовый вечер».

В свою очередь, Разин выступил с заявлением на девятый день после смерти певца, сообщив о том, что кроме семьи и самого медиаменеджера у Шатунова не осталось близких.

Шоу-бизнес,Юрий Шатунов,Андрей Разин,
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