Таинственный поклонник Шатунова потратил полмиллиона рублей на розы для певца

Гражданская панихида по солисту музыкальной группы «Ласковыймай» закончилась неделю назад, но его фанаты и друзья из шоу-бизнеса до сих пор разгадывают тайну щедрого дарителя красных роз для покойного артиста, которые обошлись ему примерно в 500 тысяч рублей.

Фото: prt scr youtube.com prt scr youtube.com

Во время церемонии прощания с исполнителем хита «Детство» к Троекуровскому кладбищу подъехал целый грузовик с красными розами, которые были розданы поклонникам Шатунова. Их отправитель до сих пор остается неизвестен, но в Сети выдвинули двух возможных кандидатов.

Ими стали эстрадная певица Алла Пугачева, которая уже четыремесяца находится в Израиле и экс-продюсер певца Андрей Разин, с которым артист судился последние три года за авторские права к песням.

Однако по словам Сергея Фролова, который раздавал букетыцветов фанатам, таинственный поклонник далек от мира шоу-бизнеса. Он также уточнил, что на покупку роз было потрачено около полумиллиона рублей.

«Человек, который организовал акцию, далек от шоу-бизнеса. Скажем так, он просто бизнесмен. Сделал это искренне. Ему нравился Шатунов», — цитирует Фролова «Московский комсомолец».