56-летняя Ирина Салтыкова восхитила фанатов фигурой в бикини

Российская певица Ирина Салтыкова, сыгравшая одну из ролей в культовом фильме Алексея Балабанова «Брат-2», снялась в откровенном виде и восхитила фанатов. Соответствующее фото появилось в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Фото: РИА Новости РИА Новости

На размещенном кадре 56-летняя поп-исполнительница позировала, сидя на краю бассейна в бикини белого цвета и откинув голову назад. Ее образ дополняли солнцезащитные очки и маникюр розового оттенка.

«Ну как-то так. Фото вообще без фильтров», — подписала звезда пост.

Подписчики оценили фигуру Салтыковой и сделали комплименты ее внешности в комментариях.

«Просто конфетка»,



«Нет слов, одни эмоции»,



«Шикарная фигура»,



«Ира, сколько можно нас сводить с ума, так нельзя»,



«Выглядите на миллион процентов», — высказывались фанаты.