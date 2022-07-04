Поплавская разоблачила покинувших Россию звезд

Яна Поплавская известна россиянам как знаменитая «Красная шапочка» из доброго советского фильма. В последнее время актриса все чаще появляется на публике в качестве гостьи различных ток-шоу и интервью, в которых говорит все больше о популярных коллегах, чем о себе.

Фото: Legion-media Legion-media

Со времени начала российской спецоперации на Украине на Поплавскую вылилось немало негатива. В личных аккаунтах в социальных сетях артистка выступила за свою страну и резко раскритиковала всех несогласных с ее мнением. От этой точки зрения Яна Евгеньевна не отступает и по сей день.

В ходе недавнего интервью Вячеславу Манучарову артистка снова не постеснялась откровенно заявить, что она думает о спешно эмигрировавших ща рубеж коллегах. Отдельно звезда решила обсудить известного телеведущего, комика Александра Гудкова.

«Можно я буду называть вещи своими именами? Каждая свинья говорит о своей правде, но он не говорит, а хрюкает. Но до этого жрала тут, пила тут, сытно жила тут. А что случилось?», - вопрошала актриса.

Поплавская уверена, что антироссийские высказывания многие, включая Гудкова, позволили себе по одной простой причине - страх потери дохода. По словам артистки, Гудков и его единомышленники отчего-то были уверены, что Россия в ходе этого конфликта окажется в плачевной ситуации, а значит нужно поскорее «готовить почву» для заработка за рубежом.

«Они ведь и там не хотят полы и унитазы мыть, они хотят на пособия жить. Они хотят большие деньги получать, к которым они привыкли. Ведь они не знают, как живет среднестатистический человек», - пояснила Поплавская.