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22 минуты назад

Собчак ответила назвавшему ее «лошадью» Сабурову

Елена Прошина

Журналистка Ксения Собчак высмеяла комика Нурлана Сабурова, который раскритиковал ее на одном из своих выступлений. В своем Telegram-канале она отметила, что шутке про ее «лошадиную внешность» примерно столько же лет, сколько «анекдотам про тещу».

Собчак ответила назвавшему ее «лошадью» Сабурову
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что Сабуров во время сольного концерта «Принципы» в Ледовом Дворце «Арена Балашиха» назвал телеведущую «лошадью» и нецензурно выругался в ее сторону.

«Про лошадь (промолчу, что этой шутке примерно столько лет, сколько анекдотам про тещу) ты такой смелый и «острый», а как про главное, так «у меня ипотека», — высмеяла Собчак Сабурова.

Кроме того, она отметила, что Сабурову стоило бы высказываться касательно спецоперации на Украине, а не по поводу внешности журналистки.

Напомним, что в апреле 2022 года концерт Сабурова в Чикаго перенесли на неопределенный срок после шутки про менструацию. Во время выступления Сабурова в Сан-Франциско на сцену выбежала украинская активистка в белом платье с красными пятнами. Охранники вывели девушку из зала, а юморист пошутил, что у нее начались месячные. Также американские зрители неоднозначно восприняли его отказ высказывать свое мнение о действиях России на Украине.

Шоу-бизнес,Нурлан Сабуров,Ксения Собчак,
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