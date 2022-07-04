Собчак ответила назвавшему ее «лошадью» Сабурову

Журналистка Ксения Собчак высмеяла комика Нурлана Сабурова, который раскритиковал ее на одном из своих выступлений. В своем Telegram-канале она отметила, что шутке про ее «лошадиную внешность» примерно столько же лет, сколько «анекдотам про тещу».

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Напомним, что Сабуров во время сольного концерта «Принципы» в Ледовом Дворце «Арена Балашиха» назвал телеведущую «лошадью» и нецензурно выругался в ее сторону.

«Про лошадь (промолчу, что этой шутке примерно столько лет, сколько анекдотам про тещу) ты такой смелый и «острый», а как про главное, так «у меня ипотека», — высмеяла Собчак Сабурова.

Кроме того, она отметила, что Сабурову стоило бы высказываться касательно спецоперации на Украине, а не по поводу внешности журналистки.