Сын и вдова Доренко судятся из-за могилы телеведущего

Сын телеведущего Сергея Доренко подал в суд на его вдову, сообщает Telegram-канал Mash. Родные покойного судятся из-за его могилы на Троекуровском кладбище.

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После смерти Доренко старшие дочери просили похоронить отца по христианскому обряду, а жена Юлия утверждала, что покойный хотел кремации. После часть праха развеяли над Керчью (такой была последняя воля), а часть — захоронили.

Права на ответственное хранение могилы были у вдовы журналиста, но сын Доренко от первого брака, 23-летний Прохор, заявил на них права и подал на Юлию в суд, чтобы после смерти иметь возможность хоронить на этом месте других членов семьи.

Известный журналист, главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко умер 9 мая 2019 от разрыва аорты прямо за рулем мотоцикла. Он не дожил до 60-летнего юбилея чуть более пяти месяцев.