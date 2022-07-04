Оценены шансы Хаматовой продать квартиру в Москве

Актриса Чулпан Хаматова, уехавшая из России в Латвию, может без труда продать свою московскую квартиру. Стоимость апартаментов оценивается в 120 млн рублей. Об этом пишет «Комсомольская правда».

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Квартира Хаматовой находится в доме 1910 года постройки, на Патриарших прудах. По данным экспертов, стоимость апартаментов может начинаться от 120 млн рублей. Продать недвижимость актриса может без особого труда.

«Доверенности специально существуют для представления интересов человека в период, когда он не может по каким-то обстоятельствам представлять их сам. Полномочия относительно имущественных прав не ограничены. Доверенность может быть выдана на совершение любых сделок с недвижимостью. Нахождение в другой стране не лишает возможности оформить соответствующую доверенность», — рассказал адвокат Сергей Романов.

Если Хаматова продаст свою недвижимость, то в Риге за половину стоимости квартиры в Москве, можно купить квартиру от 250 квадратных метров.