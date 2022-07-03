Михаил Ефремов устроил пьяный скандал на глазах у английского режиссера

С молодых лет наследник Олега Ефремова и Аллы Покровской злоупотреблял спиртными напитками. Лариса Бравицкая рассказала, как актер опозорился на глазах у скончавшегося вчера Брука.

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Вот уже два года российский актёр театра и кино Михаил Ефремов находится за решеткой. Заслуженного артиста РФ отправили в колонию за устроенное в центре Москвы ДТП со смертельным исходом. Между тем, сын Олега Ефремова и Аллы Покровской и до этого позволял себе пьяные выходки, которые шокировали окружающих. Об одной из них в своем Telegram-канале сегодня рассказала актриса и писательница Лариса Бравицкая.

Женщина поделилась воспоминаниями, как в 1989 году в Москву со спектаклем «Вишневый сад» приехал знаменитый английский режиссер Питер Брук. После премьеры театральную молодежь столицы пригласили на чествование Брука и его актеров в ресторан Дома Актера. Бравицкая призналась, что в тот момент молодые актеры боялись шелохнуться, смотря на великого режиссера и ловя каждое сказанное им слово. Однако в самый разгар банкета распахнулась дверь, и в зал шумно ввалился Михаил Ефремов со своими артистами. Тогда он только открыл молодежный «Современник».

«Мишка и его громкие и дерзкие актеры резвились, всячески привлекая к себе внимание. В какой-то момент, сильно набравшись горячительного и с трудом держась на ногах, Мишка посмотрел на меня, потом перевел свой мутный взор на стоявшего рядом со мною Питера Брука. Передай ему, — тыча пальцем чуть ли не в нос великому режиссеру произнес заплетающимся языком Ефремов, — передай ему, что перед ним стоит самый молодой в мире главный режиссер театра», — написала Лариса Бравицкая.