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59 минут назад

Основатель «Ласкового мая» заявил, что Шатунову было плохо еще на концерте

Газета.Ru

Основатель группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов вспомнил, что во время последнего разговора Юрий Шатунов жаловался на здоровье. Об этом Кузнецов рассказал на передаче «Привет, Андрей».

Основатель «Ласкового мая» рассказал о последнем разговоре с Шатуновым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Он говорил: ''Кузя, хреновенько мне что-то, бронхит…Но ничего, отработаю», — сказал Кузнецов.

Он отметил, что Шатунов перезвонил после выступления и уверил, что чувствует себя нормально.

48-летний Юрий Шатунов скончался от обширного инфаркта 23 июня. Его похоронили на Троекуровском кладбище 28 июня.

Ранее сообщалось, что супругу музыканта Светлану госпитализировали из-за проблем с сердцем после смерти мужа.

Шоу-бизнес,Юрий Шатунов,Сергей Кузнецов,
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