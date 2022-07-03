Основатель «Ласкового мая» рассказал о последнем разговоре с Шатуновым

Основатель группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов вспомнил, что во время последнего разговора Юрий Шатунов жаловался на здоровье. Об этом Кузнецов рассказал на передаче «Привет, Андрей».

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«Он говорил: ''Кузя, хреновенько мне что-то, бронхит…Но ничего, отработаю», — сказал Кузнецов.

Он отметил, что Шатунов перезвонил после выступления и уверил, что чувствует себя нормально.

48-летний Юрий Шатунов скончался от обширного инфаркта 23 июня. Его похоронили на Троекуровском кладбище 28 июня.