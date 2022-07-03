Поле смерти матери у Гогена Солнцева случился сердечный приступ

Гоген Солнцев заболел после известия о смерти матери Людмилы Кравцовой. Об этом PROZVEZD рассказала его супруга Полина Солнцева.
Мама Солнцева умерла от осложнений после операции по ампутации ноги. Женщина довольно долго находилась в больнице, однако Гоген ее ни разу не навестил. После того, как об этом написала его бывшая супруга Екатерина Терешкович, на шоумена налетели хейтеры.
«Гогену сейчас не до комментариев. Его телефон у меня, потому что он не в состоянии сейчас разговаривать. Звонят, не переставая. Беру трубку только с знакомых номеров. А Гогену пока нужен покой. Я очень переживаю, как бы он не отравился и сам на тот свет. Вчера днем у него случился сердечный приступ – мне пришлось вызывать «неотложку». Он схватился рукой за грудь, побелел, вспотел... Я так испугалась! Врачи настаивали на госпитализации, но Гоген отказался», - рассказала Полина.
По ее словам, Гоген очень любил маму, хотя у них и были непростые отношения. И никто не ожидал, что она столь серьезно больна.
«А впереди еще похороны. Я не знаю, как Гоген их выдержит. Да, у него были непростые отношения с мамой. Но он ее очень любит. Просто он – мужчина. А мужчины, как правило, не показывают своих эмоций и чувств. Пойдет ли он на похороны? Мы вместе пойдем!» - объявила жена шоумена.
Ранее Гоген Солнцев в беседе с Telegram-каналом "Звездач" признался, что его матери ампутировали ногу из-за осложнений после коронавируса.
«Мне, конечно, как человеку очень жалко, я сочувствую, но что я могу сделать? Свою ногу отдать что ли? Я сейчас не в Москве» - воскликнул Солнцев
При этом он предположил, что врачи позвонили с печальной новостью его экс-супруге Екатерине Терешкович из-за того, что не смогли дозвониться ему самому.