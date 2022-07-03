Поле смерти матери у Гогена Солнцева случился сердечный приступ

«Гогену сейчас не до комментариев. Его телефон у меня, потому что он не в состоянии сейчас разговаривать. Звонят, не переставая. Беру трубку только с знакомых номеров. А Гогену пока нужен покой. Я очень переживаю, как бы он не отравился и сам на тот свет. Вчера днем у него случился сердечный приступ – мне пришлось вызывать «неотложку». Он схватился рукой за грудь, побелел, вспотел... Я так испугалась! Врачи настаивали на госпитализации, но Гоген отказался», - рассказала Полина.