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18 минут назад

Линда Евангелиста показала обезображенное неудачной пластикой лицо

Ирина Лебедева

Некоторое время назад 57-летняя бывшая супермодель Линда Евангелиста сделала процедуру замораживания жира, известную как криотерапия.

Линда Евангелиста показала обезображенное неудачной пластикой лицо
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

К сожалению, она прошла крайне неудачно, как заявила сама Евангелиста, она была «изуродована». После этого Линда почти не появлялась на людях.

И вот gazeta.ru со ссылкой на издание «Mirroрассказала, что экс-модель была замечена на прогулке в Нью-Йорке. Евангелиста вышла на улицу без макияжа, в очках и с волосами, собранными в пучок. Модель основательно прибавила в весе, что подчеркнула безразмерная джинсовая куртка.

Один из главных секс-символов Голливуда Микки Рурк обращался к пластическим хирургам, чтобы восстановить лицо после бокса, – по крайней мере, так он заявлял в многочисленных интервью. Однако вмешательства только усугубили ситуацию, в результате чего Микки Рурк о ролях экранных красавчиков мог забыть.

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