Линда Евангелиста показала обезображенное неудачной пластикой лицо

Некоторое время назад 57-летняя бывшая супермодель Линда Евангелиста сделала процедуру замораживания жира, известную как криотерапия.

К сожалению, она прошла крайне неудачно, как заявила сама Евангелиста, она была «изуродована». После этого Линда почти не появлялась на людях.

И вот gazeta.ru со ссылкой на издание «Mirror» рассказала, что экс-модель была замечена на прогулке в Нью-Йорке. Евангелиста вышла на улицу без макияжа, в очках и с волосами, собранными в пучок. Модель основательно прибавила в весе, что подчеркнула безразмерная джинсовая куртка.