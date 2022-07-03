Линда Евангелиста показала обезображенное неудачной пластикой лицо

Некоторое время назад 57-летняя бывшая супермодель Линда Евангелиста сделала процедуру замораживания жира, известную как криотерапия.
К сожалению, она прошла крайне неудачно, как заявила сама Евангелиста, она была «изуродована». После этого Линда почти не появлялась на людях.
И вот gazeta.ru со ссылкой на издание «Mirror» рассказала, что экс-модель была замечена на прогулке в Нью-Йорке. Евангелиста вышла на улицу без макияжа, в очках и с волосами, собранными в пучок. Модель основательно прибавила в весе, что подчеркнула безразмерная джинсовая куртка.
Один из главных секс-символов Голливуда Микки Рурк обращался к пластическим хирургам, чтобы восстановить лицо после бокса, – по крайней мере, так он заявлял в многочисленных интервью. Однако вмешательства только усугубили ситуацию, в результате чего Микки Рурк о ролях экранных красавчиков мог забыть.