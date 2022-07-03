Появились подробности о жизни Пугачевой и Галкина в Юрмале

Уже много лет подряд Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми проводят летние месяцы в Юрмале. Нынешний год – не исключение. Буквально накануне звездное семейство перебралось на Рижское взморье из Израиля.

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Почти четыре месяца Алла и Максим прожили в Кесарии, но летом там климат чрезвычайно жаркий. И Примадонна с мужем уехали в более комфортные края.

Многие полагают, что у них в Юрмале собственный дом. На самом деле, ни в Израиле, ни в Латвии у пары нет недвижимости. Свое жилье они арендуют. Так, хозяин роскошной виллы «Марта», которая так нравится Алле Борисовне – банкир Виктор Красовицкий.

Как пишут СМИ, особняк арендуется на весь год, арендная плата – 100 тысяч евро ежемесячно.

В «Марте» - 8 комнат, на территории есть гостевые дома, теннисный корт, СПА-комплекс с крытым бассейном и концертный зал.

Вопрос, вернется ли семейство в Россию, остается открытым. Сама Пугачева подчеркивала, что возвращение планируется в конце августа — к началу учебного года детей пары, Гарри и Лизы.