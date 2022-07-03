Стало известно, какую пенсию получает Гузеева

Ларисе Гузеевой 63 года, и она уже немало лет является пенсионеркой. Журналисты издания teleprogramma.pro узнали, какое ежемесячное пособие от государства получает телесваха всей страны.

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Как оказалось, телеведущей 1 Канала выплачивают около 45 тысяч рублей. По сравнению со среднероссийской, ее пенсия достаточно высока. Дело в том, что всем деятелям культуры с московской пропиской, кто имеет звания народных или заслуженных артистов, к пенсии доплачивают 30 тысяч рублей. Эту надбавку получают как неработающие пенсионеры, так и те, кто еще трудится.

Журнал «Телепрограмма» рассказал о размерах пенсий российских знаменитостей. Как выяснили журналисты, у большинства из звёзд выплаты невысокие, однако они компенсируются работой в различных проектах. Их пенсии также зависят от заслуг и наград в профессиональной и общественной деятельности.