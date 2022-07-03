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1 час назад

Галкин вслед за Пугачевой и детьми покинул Израиль

Газета.Ru

Шоумен Максим Галкин прилетел из Израиля в Латвию вслед за своей супругой Аллой Пугачевой и детьми. Он опубликовал в Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) видео с прогулки по пляжу в Юрмале.

Галкин вслед за Пугачевой и детьми покинул Израиль
Фото: maxgalkinru/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)maxgalkinru/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

«Вот такой замечательный юрмальский закат», — сказал Галкин в ролике на фоне Рижского залива.

Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором Пугачева вместе с 8-летними Лизой и Гарри в сопровождении няни прогуливается по пляжу в Юрмале. Галкина с ними замечено не было.

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22 июня Максим Галкин завершил концертный тур по Израилю. С 5 по 13 августа у шоумена запланированы концерты в таких городах Латвии, как Лиепая, Юрмала, Таллин, Йыхви и Резекне.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Алла Пугачева,
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