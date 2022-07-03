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35 минут назад

Адвокат оценил решение суда по авторским правам Шатунова

Ирина Лебедева

Представители Юрия Шатунова уверены, что композитор, написавший песни для артиста, не передавал права Разину. И претензии последнего абсолютно не обоснованы.

Адвокат оценил решение суда по авторским правам Шатунова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кумир миллионов Шатунов ушел из жизни от обширного инфаркта. Накануне своей гибели он получил окончательное судебное подтверждение о том, что песни группы, в том числе знаменитые хиты «Белые розы», «Седая ночь» и другие, принадлежат ему.

Судебные тяжбы с экс-продюсером «Ласкового мая» Андреем Разиным тянулись несколько лет. Об этом пишет 5 Канал.

Адвокат певца Сергей Васильев считает, что суд принял справедливое и вообще единственно возможное решение.

«Мы долгое время пытались доказать право Юрия Васильевича участвовать в судебном процессе. В результате мы добились, что все права принадлежат ему, его семье и детям. Разин ссылался на решение суда от 2005 года. Он использовал так называемый особый порядок судопроизводства. Мы пришли к выводу, что тогда даже судебного заседания не состоялось», - рассказал юрист.

За три дня до своей смерти солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов рассказал в интервью НТВ о судебной тяжбе с продюсером Андреем Разиным. Это видео он разместил в своих социальных сетях. Было заметно, что Шатунов сильно устал от судов, он выглядел плохо, как считают его фанаты. Артиста называют эмоциональным человеком. Он мог переволноваться в ходе разбирательств.

Шоу-бизнес,Юрий Шатунов,Сергей Васильев,Андрей Разин,
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