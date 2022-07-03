Сына Стаса Пьехи прооперировали в больнице Санкт-Петербурга

Петра, восьмилетнего наследника династии Пьехи, госпитализировали в детскую больницу № 22 Санкт-Петербурга. Мальчику сделали операцию. Об этом сообщила в социальной сети его мама и бывшая жена Стаса Пьехи Наталья Горчакова.
Журналисты «Комсомольской Правды» связались с Натальей, и она сообщила, что оснований для паники нет.
«Да, Петю госпитализировали и прооперировали, с ним все хорошо. Больше я ничего не могу сказать, сейчас нет времени и сил. Постараюсь завтра рассказать подробности, следите за соцсетями», - сказала Горчакова.
Отец, Стас Пьеха, обсуждать ситуацию отказался.
В сети появилась информация о том, что Стас Пьеха покинул страну и перебрался жить к отцу в Литву. Некоторое время артист игнорировал подобные высказывания в интернете. Однако в итоге дал комментарии на эту тему. По мнению Стаса Пьехи все это не более, чем слухи. Как утверждает звезда, сам он переезжать никуда не собирается.