Сына Стаса Пьехи прооперировали в больнице Санкт-Петербурга

«Да, Петю госпитализировали и прооперировали, с ним все хорошо. Больше я ничего не могу сказать, сейчас нет времени и сил. Постараюсь завтра рассказать подробности, следите за соцсетями», - сказала Горчакова.

В сети появилась информация о том, что Стас Пьеха покинул страну и перебрался жить к отцу в Литву. Некоторое время артист игнорировал подобные высказывания в интернете. Однако в итоге дал комментарии на эту тему. По мнению Стаса Пьехи все это не более, чем слухи. Как утверждает звезда, сам он переезжать никуда не собирается.