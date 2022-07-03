Вдова Юрия Шатунова попала в больницу

«Очень жалко его жену и детей. У него была потрясающая семья, которую он оберегал и никогда в помойку под названием “шоубизнес” не впихивал. У жены после известия о смерти Юры начались проблемы с сердцем, она даже в больницу была вынуждена лечь. Как они теперь без него?» — говорит Герасимов.