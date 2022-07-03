Вдова Юрия Шатунова попала в больницу

Продюсер Александр Герасимов сообщил, что вдова бывшего солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова Светлана вынуждена была отправиться в больницу из-за проблем с сердцем.
По словам Герасимова, Светлана и дети Дэннис с Эстеллой не могут смириться со смертью Юрия Шатунова.
«Очень жалко его жену и детей. У него была потрясающая семья, которую он оберегал и никогда в помойку под названием “шоубизнес” не впихивал. У жены после известия о смерти Юры начались проблемы с сердцем, она даже в больницу была вынуждена лечь. Как они теперь без него?» — говорит Герасимов.
Продюсер отметил, что при жизни Шатунов делал все возможное, чтобы его семья жила в комфортных условиях. Юра очень много работал, отдавая себя публике, лишь бы у его семьи было безбедное будущее. Герасимов считает, что именно суды с Андреем Разиным стали следствием смерти Шатунова.