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34 минуты назад

«Эмоции переполняют» : сестра Бузовой покупает квартиру в Турции

Ирина Лебедева

Сестра Ольги Бузовой Анна близка к исполнению своей давней мечты. Девушка много лет представляла себя владелицей апартаментов на морском берегу.

«Эмоции переполняют» : сестра Бузовой покупает квартиру в Турции
Фото: ТелеграмТелеграм

И вот накануне она со своим другом прилетела в Турцию, в город Аланью, чтобы подобрать себе подходящее жилье. Об этом Анна сообщила подписчикам в социальной сети, - пишет teleprogramma.pro.

«Добро пожаловать в наши апартаменты на ближайшие пять-шесть дней. Мы будем изучать недвижимость, потому что планируем приобрести. Знаете, такое ощущение, что вот она, мечта, уже рядом. Эмоции переполняют», - написала девушка.

На недавнем концерте Ольги Бузовой появилась и ее сестра Анна. Более того, на афтерпати сестры долго обнимались и дали понять всем, что между ними завершились напряженные отношения и теперь все по-старому. Ольга пока не комментировала примирение с Анной, а вот ее родственница отреагировала на видео, которые разлетелись по сети.

Она заявила, что что бы не происходило в их отношениях, как бы долго они не общались, они все равно будут семьей. По словам Бузовой-младшей, она всегда будет поддерживать своих родственников.

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