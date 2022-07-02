«Эмоции переполняют» : сестра Бузовой покупает квартиру в Турции

Сестра Ольги Бузовой Анна близка к исполнению своей давней мечты. Девушка много лет представляла себя владелицей апартаментов на морском берегу.

Фото: Телеграм Телеграм

И вот накануне она со своим другом прилетела в Турцию, в город Аланью, чтобы подобрать себе подходящее жилье. Об этом Анна сообщила подписчикам в социальной сети, - пишет teleprogramma.pro.

«Добро пожаловать в наши апартаменты на ближайшие пять-шесть дней. Мы будем изучать недвижимость, потому что планируем приобрести. Знаете, такое ощущение, что вот она, мечта, уже рядом. Эмоции переполняют», - написала девушка.

На недавнем концерте Ольги Бузовой появилась и ее сестра Анна. Более того, на афтерпати сестры долго обнимались и дали понять всем, что между ними завершились напряженные отношения и теперь все по-старому. Ольга пока не комментировала примирение с Анной, а вот ее родственница отреагировала на видео, которые разлетелись по сети.