«Пошли вон отсюда»: Поргина рассказала о конфликте с украинцами

В отеле у Людмилы Поргиной произошел серьезный конфликт с отдыхавшими там украинцами. Неприятный инцидент разрешился только после вмешательства местных правоохранителей.

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Несколько дней назад 73-летняя российская актриса театра и кино Людмила Поргина уехала в Болгарию. На местных курортах вдова Николая Караченцова надеется восстановиться после сложной операции, не так давно перенесенной в РФ. В интервью журналистам портала ProZvezd Людмила Андреевна пожаловалась, что в последнее время цены в Болгарии значительно выросли.

«Бензин очень подорожал, овощи и фрукты — тоже. Например, килограмм черешни здесь теперь стоит примерно три евро. Но все равно этого того стоит! Овощи и фрукты здесь совершенно другого вкуса, потому что они не используют никаких химикатов. Добавляют только натуральные удобрения. Поэтому и помидоры, и черешня, и клубника, и даже мясо в Болгарии просто потрясающие», — говорит Поргина.

Знаменитость говорит, что пока что она не сталкивалась с особыми притеснениями в связи с национальностью. Напротив, болгары настроены доброжелательно и мирно, всегда улыбаются, здороваются. Проблемы возникли только с украинцами. В одной из гостиниц гости из соседнего государства стали тряпками гнать Поргину и других россиян. Конфликт удалось разрешить только после вмешательства местных правоохранителей.

«Были выступления в одной гостинице от украинцев: „Русские, пошли, вон отсюда. Это наша территория. Мы вступили в Евросоюз“. Тут же вызвали полицию, и они успокоились. А вообще у меня здесь с украинцами все отлично: мы целуемся при встрече, обнимаемся. Говорим о жизни, о Коле, о спектаклях», — улыбается Людмила Андреевна.