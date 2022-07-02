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3 часа назад

«Пошли вон отсюда»: сбежавшую из РФ 73-летнюю вдову Караченцова тряпками погнали из гостиницы

Экспресс газета

В отеле у Людмилы Поргиной произошел серьезный конфликт с отдыхавшими там украинцами. Неприятный инцидент разрешился только после вмешательства местных правоохранителей.

«Пошли вон отсюда»: Поргина рассказала о конфликте с украинцами
Фото: Экспресс газетаЭкспресс газета

Несколько дней назад 73-летняя российская актриса театра и кино Людмила Поргина уехала в Болгарию. На местных курортах вдова Николая Караченцова надеется восстановиться после сложной операции, не так давно перенесенной в РФ. В интервью журналистам портала ProZvezd Людмила Андреевна пожаловалась, что в последнее время цены в Болгарии значительно выросли.

«Бензин очень подорожал, овощи и фрукты — тоже. Например, килограмм черешни здесь теперь стоит примерно три евро. Но все равно этого того стоит! Овощи и фрукты здесь совершенно другого вкуса, потому что они не используют никаких химикатов. Добавляют только натуральные удобрения. Поэтому и помидоры, и черешня, и клубника, и даже мясо в Болгарии просто потрясающие», — говорит Поргина.

Знаменитость говорит, что пока что она не сталкивалась с особыми притеснениями в связи с национальностью. Напротив, болгары настроены доброжелательно и мирно, всегда улыбаются, здороваются. Проблемы возникли только с украинцами. В одной из гостиниц гости из соседнего государства стали тряпками гнать Поргину и других россиян. Конфликт удалось разрешить только после вмешательства местных правоохранителей.

«Были выступления в одной гостинице от украинцев: „Русские, пошли, вон отсюда. Это наша территория. Мы вступили в Евросоюз“. Тут же вызвали полицию, и они успокоились. А вообще у меня здесь с украинцами все отлично: мы целуемся при встрече, обнимаемся. Говорим о жизни, о Коле, о спектаклях», — улыбается Людмила Андреевна.

Единственным минусом Болгарии недавно выступившая со страшным посланием Поргина называет очень длинную дорогу. После запрета прямого авиасообщения Поргина была вынуждена добираться туда через Турцию. Пять часов артистка летела до Стамбула, еще пять — до Болгарии. Плюс — пересадка на два часа, и еще столько же заняла дорога до гостиницы.

Шоу-бизнес,Николай Караченцов,ЕС,
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