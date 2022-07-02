СМИ: свадьба Гришечкина с молодой невестой – под угрозой отмены

Вячеслав Гришечкин собрал гостей на свой юбилей. Предполагалось, что в компании близких и друзей он объявит дату свадьбы со своей невестой Дианой Бичаровой. Однако якобы перед самым празднеством Вячеславу преподнесли компромат на Диану – фотографии, на которых она запечатлена в недвусмысленных объятиях со своим бывшим супругом. Об этом рассказывает «Комсомольская Правда».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Гришечкин был взбешен, и не отменил праздник только потому, что уже стали собираться гости. Однако сидели он и Диана за разными столами, не общались и не сделали ни одного совместного снимка. О свадьбе Гришечкин даже не заикнулся.