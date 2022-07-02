В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+31° в 
USD 53.77EUR 56.36
Войти в почту
1 час назад

СМИ: свадьба Гришечкина с молодой невестой – под угрозой отмены

Ирина Лебедева

Вячеслав Гришечкин собрал гостей на свой юбилей. Предполагалось, что в компании близких и друзей он объявит дату свадьбы со своей невестой Дианой Бичаровой. Однако якобы перед самым празднеством Вячеславу преподнесли компромат на Диану – фотографии, на которых она запечатлена в недвусмысленных объятиях со своим бывшим супругом. Об этом рассказывает «Комсомольская Правда».

СМИ: свадьба Гришечкина с молодой невестой – под угрозой отмены
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Гришечкин был взбешен, и не отменил праздник только потому, что уже стали собираться гости. Однако сидели он и Диана за разными столами, не общались и не сделали ни одного совместного снимка. О свадьбе Гришечкин даже не заикнулся.

Ранее Вячеслав Гришечкин, российский актер театра и кино, самым необычным образом оформил завершение спектакля «Женатый таксист», который 14 января при полном аншлаге прошел в столичном Театре на Юго-Западной. Прямо со сцены Гришечкин сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной – продюсеру Диане Бичаровой.

Шоу-бизнес,Вячеслав Гришечкин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители