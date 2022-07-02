«Тюрьма его ожидает»: Данко раскритиковал Галкина

Музыкант Александр Фадеев, известный публике по сценическому псевдониму Данко, предсказывает Максиму Галкину печальные перспективы.

Уголовное дело и большой срок тюремного заключения, по мнению певца – закономерный итог того, что юморист не только покинул Россию, но и активно критикует ее руководство и граждан. Об этом пишет 5 Канал.

«Тюрьма его ожидает, потому что на него в общем, завели дело, по которому дадут лет 15. Поэтому будущее у этого артиста такое: телогреечка, лесоповал. А на зоне Максим будет развлекать зэков. Ну так юморист удрал и там наговорил себе на срок», - уверен Фадеев.

Кроме того, по мнению Данко, Галкин перечеркнул и судьбу Аллы Пугачевой. По его словам, именно после создания семьи с Максимом Алла Борисовна уже не выступала с новыми хитами. А теперь ее карьера вовсе завершена, хотя, как предполагает Данко, политические взгляды супруга она вряд ли разделяет.

«Жалко, что муж подставил Аллу Пугачеву. Мне кажется, что вообще она так не думает. А Максим ее творчески изувечил», - сообщил певец.