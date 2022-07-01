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28 минут назад

Желание Макаревича вернуться в Россию связали с отсутствием денег

News.ru

Желание живущего в Израиле музыканта Андрея Макаревича выступить в России можно объяснить только тем, что у него заканчиваются деньги, заявил в беседе с NEWS.ru член комитета Госдумы РФ по культуре Сергей Соловьев. Однако он отметил, что с принятием ряда поправок в российское законодательство артисту будет «проблематично реализовать заявленное выступление».

Желание Макаревича вернуться в Россию связали с отсутствием денег
Фото:  Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В ситуации с высказанным Макаревичем желанием выступить в России я могу сказать только одно — начали кончаться деньги, да и аудитория за границей, конечно, кратно меньше, так что ничего удивительного, — сказал Соловьев.

Парламентарий добавил, что вырос на песнях Макаревича и в нынешней ситуации ожидал от музыканта песен о сплочении народа, а не обвинений в адрес страны. Он напомнил, что России сейчас фактически объявлена война, в том числе по культурным аспектам.

Ему бы песню о сплочении народа спеть, а не высказываться, причем, замечу, довольно однобоко, по поводу всего происходящего, ведь от озвученной им позиции ничего ровным счетом для нас не меняется, и не мы начали весь этот балаган, но мы его закончим, — заключил депутат.

В начале мая Андрей Макаревич открыл продажу билетов на свой концерт в Санкт-Петербурге, который музыкант собирался провести в начале июня. Цена билетов варьировалась от 1,8 тысячи до 13 тысяч рублей. Однако позже стало известно об отмене выступления коллектива.

Еще в апреле Андрей Макаревич обрушился с оскорблениями на россиян, которые критикуют покинувших родину артистов. Он назвал отзывы соотечественников «тявканьем».

Шоу-бизнес,Андрей Макаревич,Сергей Соловьев,Госдума,
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