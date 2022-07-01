Друг раскрыл отношение Шатунова к проклятью «Ласкового мая»

Друг певца Юрия Шатунова Андрей Картавцев в интервью «Пятому каналу» рассказал, что солист «Ласкового мая» не верил в смертельное проклятие группы. По его словам, исполнитель называл его «ерундой».

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Картавцев отметил, что как-то специально спросил у Шатунова про его отношение к проклятию, но тот назвал его ерундой. Также друг певца обратил внимание на то, что «Ласковый май» это всего три участника — Сергей Кузнецов, Аркадий Кудряшов и сам солист.

«Все. Костяк то вот этот. Костяк ушел и группа "Ласковый май" развалилась», — добавил Картавцев.

Разговоры о проклятии группы появились после ухода из нее Шатунова. Тогда друг за другом стали умирать участники «Ласкового мая». Первым в череде смертей стал ударник Игорь Игошин, которого после драки на свадьбе нашли мертвым. Затем у подъезда Шатунова застрелили клавишника Михаила Сухомлинова. Следующим стал пиротехник группы, он утонул в реке. Также друг за другом скончались клавишник Арвид Юргайтис, бас-гитарист Вячеслав Пономарев, солист Юрий Барабаш, Алексей Бурда, Юрий Гуров, первый директор «Ласкового мая» Рашид Дайрабаев и солист Александр Прико. До сих пор проклятие обходило стороной только Шатунова и продюсера Андрея Разина.