Действовали нелюди: Никас Сафронов столкнулся с местью мошенников

Живописец Никас Сафронов попал в поле зрения мошенников. Когда шантаж не сработал, злодеи отомстили звезде.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Три недели назад известному художнику Никасу Сафронову на официальный сайт пришло странное сообщение. Женщина, представившаяся Еленой, попросила деятеля искусства связаться с ней. Дескать, дело срочное и конфиденциальное. Сафронов предложил барышне встретиться лично, либо поговорить по телефону, но та наотрез отказалась. На этом странности не закончились. В еще одном письме дамочка сообщила, что персональные данные художника находятся в руках третьих лиц. Некая группа завладела копиями паспорта знаменитости, прав, других его важных документов, а также номерами банковских счетов деятеля искусства в России и за рубежом.

Видео дня

В послании также сообщалось, что Никас Сафронов рискует лишиться всех накопленных средств. Якобы человек, очень похожий на живописца внешне, в ближайшее время отправится по банкам, чтобы опустошать счета Сафронова. Елена отметила, что остановить злоумышленника нетрудно – достаточно перевести ей на счет полбиткойна – 500 тысяч рублей. Кроме того, злодейка пообещала взять на имя Никаса кредит на сумму 50 миллионов рублей.

Знаменитость не поверила барышне, однако та не оставила попыток убедить его в серьезности своих намерений. Елена прислала художнику копии его же документов. Сафронов понял, что случилось страшное - его личные данные похитили, но на уловки аферистки не поддался.

«За четверть биткойна предоставлю вам недостающие сведения, а то времена нынче тяжелые», - написал он дамочке.

По словам Сафронова, все зарубежные счета он сам опустошил еще год назад. Между тем в российских банках он держит небольшие суммы. Кроме того, в финансовых учреждениях его очень хорошо знают, поэтому ни с кем не перепутают.

Сообразив, что облапошить Никаса Сафронова не получится, злоумышленники решили обобрать его друзей, коллег и поклонников. Нелюди взломали электронную почту художника и разослали от его имени письмо с просьбой поддержать благотворительную акцию в поддержку спецоперации по спасению Донбасса. Этот призыв о помощи получили 6000 человек из адресной книги звезды.

В итоге на киви-кошелек аферистов потекли денежки. Люди с радостью откликнулись на призыв якобы от Никаса Сафронова. Например, один бизнесмен отправил мошенникам четверть миллиона рублей. Сафронов сетует, что слишком поздно заметил взлом. Десять дней назад художник написал заявление в полицию. Стражи порядка уже начали расследование, они уверены, что действовали нелюди из-за рубежа.

Никас Сафронов поведал также, что его заграничные коллеги тоже сталкивались с подобного рода мошенничеством. Многие из окружения художника предпочли откупиться.

«Но я не веду переговоров ни с вымогателями, ни с террористами», - отметила знаменитость.