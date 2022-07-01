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18 минут назад

Сестра Михаила Круга рассказала, сколько семья шансонье получает за его песни

Газета.Ru

Сестра убитого шансонье Михаила Круга Ольга Медведева в беседе с kp.ru рассказала, сколько получает семья покойного за песни автора «Владимирского централа».

Стало известно, сколько семья Михаила Круга получает за его песни
Фото: Wikimedia CommonsWikimedia Commons

По словам Медведевой, семья получает отчисления от Российского авторского общества, с которым заключен договор.

«Но там совсем небольшие деньги, чисто купить хлеба. Я бы сказала, что это смешные деньги для такой популярности. Там каждый месяц приходит меньше 50 тыс. рубл., но больше 10 тыс. руб.», — рассказала она.

Сестра подчеркнула, что наследство у исполнителя тоже было небольшое: дом, автобус, машина. Это имущество поделили мама, вдова и два сына.

1 июля 2002 года Михаила Круга (Воробьева) застрелили в собственном доме, в этот момент дома находились его дети, жена и теща. Как уроженцу Твери удалось стать голосом постсоветской эпохи и почему его творчество до сих пор остается популярным среди разных поколений — рассказывала ранее «Газета.Ru».

Шоу-бизнес,Михаил Круг,Ольга Медведева,
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