Стало известно, сколько семья Михаила Круга получает за его песни

Сестра убитого шансонье Михаила Круга Ольга Медведева в беседе с kp.ru рассказала, сколько получает семья покойного за песни автора «Владимирского централа».
По словам Медведевой, семья получает отчисления от Российского авторского общества, с которым заключен договор.
«Но там совсем небольшие деньги, чисто купить хлеба. Я бы сказала, что это смешные деньги для такой популярности. Там каждый месяц приходит меньше 50 тыс. рубл., но больше 10 тыс. руб.», — рассказала она.
Сестра подчеркнула, что наследство у исполнителя тоже было небольшое: дом, автобус, машина. Это имущество поделили мама, вдова и два сына.
1 июля 2002 года Михаила Круга (Воробьева) застрелили в собственном доме, в этот момент дома находились его дети, жена и теща. Как уроженцу Твери удалось стать голосом постсоветской эпохи и почему его творчество до сих пор остается популярным среди разных поколений — рассказывала ранее «Газета.Ru».