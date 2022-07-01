Разин обрушился на Дану Борисову из-за слов о Шатунове

Телеведущая Дана Борисова рассказала StarHit, что после ее слов о подорванном многочисленными судами с Андреем Разиным здоровье Юрия Шатунова создатель студии «Ласковый май» начал оскорблять и проклинать ее. В качестве подтверждения своих слов она показала переписку с ним.

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В них Разин назвал Борисову «неблагодарной наркошей» и проклял.

«А все из-за чего?! Я же с ним дружила», — отметила телеведущая.

Она добавила, что приезжала не раз к нему в гостиницу в Сочи, в том числе с дочерью. Борисова подчеркнула, что Разин был с ней любезен, жарил яичницу на завтрак и отправлял машину к аэропорту.

«Я говорила, что благодарна ему. Но, когда произошла трагедия, я не сдержалась и сказала, мол, Андрей затравил Юру судами. Видимо, Разин увидел где-то мои слова...» — сказала Борисова, подчеркнув, что продюсер просто погорячился и они продолжат и дальше общаться.

По мнению телеведущей, настоящая дружба включает в себя не только лесть, но и право на высказывание своего мнения, которое может обижать.

«Ну Андрей же действительно затравил Юру. Как можно артисту не разрешать исполнять песни, которые с ним всю жизнь?! Андрей — это такой сутяжник — тот, кто любит ходить по судам», — заключила Борисова.