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2 часа назад

Самолет с телом Пьера Нарциса вылетел в Камерун

Елена Прошина

Гроб с телом певца Пьера Нарцисса отправили из России на родину в Камерун для захоронения. Как рассказал советник посла страны в России Танга Бианг в беседе с Daily Storm, самолет вылетел из РФ в ночь на 1 июля.

Самолет с телом Пьера Нарциса вылетел в Камерун
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он отметил, что никаких особых проблем на этом этапе транспортировки не возникло. Информацию о вылете также подтвердил президент камерунской диаспоры в России Луис Гоуенд. По его словам, самолет с телом Нарцисса приземлится в Камеруне в ночь на 2 июля.

Напомним, что Пьер Нарцисс умер 21 июня в 23:15 на 46-м году жизни. На операционном столе у него отказало сердце из-за сердечной и почечной недостаточности, развившейся на фоне подагры. Церемония прощания с певцом несколько раз переносилась из-за проволочек с документами и несогласованности позиций родственников и прошла лишь 29 июня.

Шоу-бизнес,Пьер Нарцисс,
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