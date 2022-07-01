Самолет с телом Пьера Нарциса вылетел в Камерун

Гроб с телом певца Пьера Нарцисса отправили из России на родину в Камерун для захоронения. Как рассказал советник посла страны в России Танга Бианг в беседе с Daily Storm, самолет вылетел из РФ в ночь на 1 июля.

Он отметил, что никаких особых проблем на этом этапе транспортировки не возникло. Информацию о вылете также подтвердил президент камерунской диаспоры в России Луис Гоуенд. По его словам, самолет с телом Нарцисса приземлится в Камеруне в ночь на 2 июля.