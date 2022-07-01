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2 часа назад

Панин представит первый режиссерский проект в Испании

Газета.Ru

Актер Алексей Панин представит свой режиссерский дебют в кинотеатрах Испании. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

Панин представит первый режиссерский проект в Испании
Фото: Алексей Куденко/РИА «Новости»Алексей Куденко/РИА «Новости»

Артист выступил не только как режиссер, но и как главный актер проекта под названием «Я вернулся». Он сыграет влиятельного бандита. Также в картине снялись Владимир Епифанцев, Никита Джигурда и дочь Панина Алиса.

Работа является отсылкой на фильмы, в которых снимался актер в 90-е. Премьера назначена на 30 июля. Также Панин планирует провести творческий вечер с поклонниками в Испании.

Ранее Алексей Панин записал видеообращение к своим коллегам, в котором назвал Михаила Боярского «конченым человеком». Актер предположил, что знаменитости не видят необходимости в высказываниях на тему происходящего в мире, так как их мнение ничего не значит.

Шоу-бизнес,Алексей Панин,Михаил Боярский,Никита Джигурда,Владимир Епифанцев,
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