Панин представит первый режиссерский проект в Испании

Актер Алексей Панин представит свой режиссерский дебют в кинотеатрах Испании. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

Фото: Алексей Куденко/РИА «Новости» Алексей Куденко/РИА «Новости»

Артист выступил не только как режиссер, но и как главный актер проекта под названием «Я вернулся». Он сыграет влиятельного бандита. Также в картине снялись Владимир Епифанцев, Никита Джигурда и дочь Панина Алиса.

Работа является отсылкой на фильмы, в которых снимался актер в 90-е. Премьера назначена на 30 июля. Также Панин планирует провести творческий вечер с поклонниками в Испании.