Панин представит первый режиссерский проект в Испании

Актер Алексей Панин представит свой режиссерский дебют в кинотеатрах Испании. Об этом он сообщил в Telegram-канале.
Артист выступил не только как режиссер, но и как главный актер проекта под названием «Я вернулся». Он сыграет влиятельного бандита. Также в картине снялись Владимир Епифанцев, Никита Джигурда и дочь Панина Алиса.
Работа является отсылкой на фильмы, в которых снимался актер в 90-е. Премьера назначена на 30 июля. Также Панин планирует провести творческий вечер с поклонниками в Испании.
Ранее Алексей Панин записал видеообращение к своим коллегам, в котором назвал Михаила Боярского «конченым человеком». Актер предположил, что знаменитости не видят необходимости в высказываниях на тему происходящего в мире, так как их мнение ничего не значит.