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3 часа назад

Сестра Круга раскрыла доходы семьи за его песни

Елена Прошина

Сестра звезды шансона Михаила Круга Ольга Медведева рассказала, как живет семья погибшего артиста. Как сообщает «КП», она призналась, что по авторским правам за песни родственники музыканта получают «смешные деньги».

Сестра Круга раскрыла доходы семьи за его песни
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Там от Российского авторского общества идут какие-то деньги, с ними заключен договор. Но там совсем небольшие деньги, чисто купить хлеба. Я бы сказала, что это смешные деньги для такой популярности. Там каждый месяц приходит меньше 50 тысяч рублей, но больше 10 тысяч рублей, скажем так», — рассказала Ольга.

По словам Медведевой, сейчас старший сын Круга, Дмитрий, работает в полиции и сторонится прессы, а творчество отца ему не нравится. Младший, Александр, наоборот, любит отцовские композиции и сочиняет свои. Сейчас он учится в ГИТИС и уже готовится к первым спектаклям. Жены Михаила никак друг с другом не общаются и живут своими жизнями.

Она добавила, что наследство у Круга было небольшим — дом, машина и автобус. Его поделили между собой мама, вдова и сыновья артиста.

Напомним, что в ночь на 1 июля 2002 года на дом Круга в Твери было совершено нападение. Двое неизвестных проникли на третий этаж дома и в результате потасовки застрелили музыканта. Позднее выяснилось, что в убийстве участвовали члены банды «Тверские волки», которые решили ограбить звезду шансона.

Шоу-бизнес,Михаил Круг,Ольга Медведева,
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