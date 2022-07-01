Вдовиченков назвал свой гонорар за фильм «Бумер»

Актер Владимир Вдовиченков раскрыл информацию о своем гонораре за съемки в знаменитом фильме «Бумер». В передаче «Кино в деталях» артист рассказал, как проходили съемки и что он считает главной наградой за эту работу.

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По словам Вдовиченкова, фильм был малобюджетным, поэтому его долго снимали, а сами съемки проходили, в основном, в павильонах. Гонорары актерам, снявшимся в главных ролях и вовсе были копеечными.

«1500 долларов я получил за весь съемочный период. Мы уже снимали кино. Вдруг приходит директор картины, вызывает нашу четверку и дает чистый лист: подписывай договор. Не хочешь – езжай домой. Разговор короткий. Продюсер сказал: кто не согласится – гнать с площадки», - рассказал актер.

Тогда Вдовиченков решил, что как начинающий артист может и потерпеть. При этом продюсер картины Сергей Члиянц сразу сказал актерам, что они не заработают на этой картине, но он заработает им имя. Сам актер считает, что главной наградой за эту работу был не гонорар, а всеобщее признание.