В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 52.51EUR 54.64
Войти в почту
2 часа назад

Вдовиченков назвал свой гонорар за фильм «Бумер»

Елена Прошина

Актер Владимир Вдовиченков раскрыл информацию о своем гонораре за съемки в знаменитом фильме «Бумер». В передаче «Кино в деталях» артист рассказал, как проходили съемки и что он считает главной наградой за эту работу.

Вдовиченков назвал свой гонорар за фильм «Бумер»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Вдовиченкова, фильм был малобюджетным, поэтому его долго снимали, а сами съемки проходили, в основном, в павильонах. Гонорары актерам, снявшимся в главных ролях и вовсе были копеечными.

«1500 долларов я получил за весь съемочный период. Мы уже снимали кино. Вдруг приходит директор картины, вызывает нашу четверку и дает чистый лист: подписывай договор. Не хочешь – езжай домой. Разговор короткий. Продюсер сказал: кто не согласится – гнать с площадки», - рассказал актер.

Тогда Вдовиченков решил, что как начинающий артист может и потерпеть. При этом продюсер картины Сергей Члиянц сразу сказал актерам, что они не заработают на этой картине, но он заработает им имя. Сам актер считает, что главной наградой за эту работу был не гонорар, а всеобщее признание.

Стало известно о новой работе Ивана Урганта в России

Так и получилось. Через несколько лет, когда Владимир получал очередную премию, из зала вышел Члиянц и протянул актеру 20 тысяч долларов со словами: «Я тебе не заплатил в прошлый раз. Это бабки от меня».

Шоу-бизнес,Сергей Члиянц,Иван Ургант,Владимир Вдовиченков,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители