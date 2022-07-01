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2 часа назад

Милохин матом отреагировал на сравнение с Шатуновым

Газета.Ruиещё 1

Звезда TikTok Даня Милохин негативно отреагировал на сравнение с покойным певцом Юрием Шатуновым. Его слова цитирует «Пятый канал».

Милохин матом отреагировал на сравнение с Шатуновым
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Журналистка Анна Монгайт назвала меня современным Юрой Шатуновым. Что за [чушь]? Я жил, жив, и буду жить! Мои фанаты часто сравнивают меня с Фредди Меркьюри. Это, может, и чересчур. <…> Но я уверен, что мое мастерство посоперничает с Элтоном Джоном», — высказался блогер.

Ранее Монгайт упомянула, что Милохин рос в том же детдоме, что и Шатунов, и назвала умершего музыканта «Даней Милохиным восьмидесятых». Она добавила, что тиктокер имеет успех среди девочек и «многомиллионную аудиторию».

Ранее Даня Милохин рассказал, что готов сняться в фильме для взрослых за небольшой гонорар. Также тиктокер опроверг слухи о своей эмиграции. Некоторое время назад он уехал в Казахстан и активно выкладывал оттуда кадры, но недавно сообщил подписчикам, что уже находится в Москве.

Шоу-бизнес,Юрий Шатунов,Элтон Джон,
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