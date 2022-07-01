Вдовиченков назвал свой гонорар за съемки в «Бумере»

Актер Владимир Вдовиченков стал гостем передачи «Кино в деталях». Артист с удовольствием ответил на все вопросы и раскрыл информацию о своем гонораре за съемки в фильме «Бумер».

Фото: Russian Look Russian Look

По словам актера, кинокартина не отличалась большим бюджетом. Следовательно, и актерский состав гонорарами не баловали.

«Я получил за съемки в "Бумере" 1500 долларов. За весь съемочный период. Мы уже снимали кино. Вдруг приходит директор картины, вызывает нас четверых и дает чистый лист», — поделился Вдовиченков.

Всех поставили перед фактом: либо согласие и подпись, либо такси до дома. Разговор был весьма короткий, но содержательный.