Вдовиченков назвал свой гонорар за съемки в «Бумере»

Актер Владимир Вдовиченков стал гостем передачи «Кино в деталях». Артист с удовольствием ответил на все вопросы и раскрыл информацию о своем гонораре за съемки в фильме «Бумер».
По словам актера, кинокартина не отличалась большим бюджетом. Следовательно, и актерский состав гонорарами не баловали.
«Я получил за съемки в "Бумере" 1500 долларов. За весь съемочный период. Мы уже снимали кино. Вдруг приходит директор картины, вызывает нас четверых и дает чистый лист», — поделился Вдовиченков.
Всех поставили перед фактом: либо согласие и подпись, либо такси до дома. Разговор был весьма короткий, но содержательный.
Вдовиченков отметил, что главной наградой за тот фильм был не гонорар, а всеобщее признание. Актер уверен, что именно роль в «Бумере» сделала его популярным. А уже перед съемками второй части фильма в зал зашел режиссер и дал Вдовиченкову 20 тысяч долларов.