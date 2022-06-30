Стало известно о новой работе Ивана Урганта в России

После скандальных высказываний Ивана Урганта о политических событиях с телеэкранов исчезло его ток-шоу «Вечерний Ургант». К слову, сам телеведущий тоже пропал с радаров и не давал никаких комментариев. Было много разговоров об эмиграции артиста в Израиль вместе с семьей. Узнав эти подробности, многие россияне были уверены, что карьера Ивана Андреевича в России окончательно разрушена. Оказалось, люди поспешили с выводами!

Фото: ТАСС ТАСС

Напомним, недавно коллега Урганта, телеведущая Ирена Понарошку, намекнула, что Ургант не планирует оправдываться за сказанное.

«Оправдываться — это унизительно: кому надо, тот все понимает», — передала слова Ивана Андреевича его приятельница.

Сегодня прозвучала новость, что Ургант возвращается к работе в России. Пока что о его телевизионном проекте нет никаких подробностей (шепчутся, что раньше осени «Вечерний Ургант» точно не вернется в эфир), зато появилась информация, что совсем скоро Иван выступит на благотворительном мероприятии фонда «Друзья» в Царицыно. Об этом рассказал фэшн-журналист Ариан Романовский:

«Это будет первое публичное выступление Урганта с начала известных событий».

Мероприятие состоится 10 июля.

телеграм канал "Оливье с икрой"

Пока что никто не знает, в какой роли выступит Ургант: ведущий концерта или же музыкант.