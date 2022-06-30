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56 минут назад

«Первое публичное выступление» — стало известно о новой работе Ивана Урганта в России

Popcake.tv

После скандальных высказываний Ивана Урганта о политических событиях с телеэкранов исчезло его ток-шоу «Вечерний Ургант». К слову, сам телеведущий тоже пропал с радаров и не давал никаких комментариев. Было много разговоров об эмиграции артиста в Израиль вместе с семьей. Узнав эти подробности, многие россияне были уверены, что карьера Ивана Андреевича в России окончательно разрушена. Оказалось, люди поспешили с выводами!

Стало известно о новой работе Ивана Урганта в России
Фото: ТАССТАСС

Напомним, недавно коллега Урганта, телеведущая Ирена Понарошку, намекнула, что Ургант не планирует оправдываться за сказанное.

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«Оправдываться — это унизительно: кому надо, тот все понимает», — передала слова Ивана Андреевича его приятельница.

Сегодня прозвучала новость, что Ургант возвращается к работе в России. Пока что о его телевизионном проекте нет никаких подробностей (шепчутся, что раньше осени «Вечерний Ургант» точно не вернется в эфир), зато появилась информация, что совсем скоро Иван выступит на благотворительном мероприятии фонда «Друзья» в Царицыно. Об этом рассказал фэшн-журналист Ариан Романовский:

«Это будет первое публичное выступление Урганта с начала известных событий».

Мероприятие состоится 10 июля.

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Пока что никто не знает, в какой роли выступит Ургант: ведущий концерта или же музыкант.

Кто не в курсе, Иван начал свою музыкальную карьеру уже давно. Он взял себе сценический псевдоним «Гриша Ургант». В 2012 году вышел полноценный альбом, где телеведущий исполнял песни под гитару.

Шоу-бизнес,Иван Ургант,
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