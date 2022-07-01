«Что вообще с лицом?»: Бородина разочаровала поклонников

Телеведущая Ксения Бородина любит общаться с подписчиками в своем блоге. Звезда рассказывает о детях, мужчинах, одежде и многом другом, однако при этом снимая себя с фильтрами и косметикой.

Фото: соцсети соцсети

Однако сейчас случился казус: фильтр слетел с лица знаменитости, и поклонники увидели его без фотошопа и макияжа. Фолловеры были удивлены от увиденного — тусклый цвет кожи, расширенные поры, пятна и «поплывший» овал лица.

Подписчики не стали отмалчиваться и высказали свое мнение Ксении. «Че так обвисло то», «Ну теперь ясно почему всегда с масками себя снимает», «Кожа такая дряблая», «Старение это нормально, зачем из себя строить молодуху», «А что с губами и челюстью? Что вообще с лицом?» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru) — отметили фолловеры ведущей.