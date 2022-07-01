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1 час назад

Подписчики раскритиковали лицо Бородиной без фильтров и макияжа

WomanHit.ru

Телеведущая Ксения Бородина любит общаться с подписчиками в своем блоге. Звезда рассказывает о детях, мужчинах, одежде и многом другом, однако при этом снимая себя с фильтрами и косметикой.

«Что вообще с лицом?»: Бородина разочаровала поклонников
Фото: соцсетисоцсети

Однако сейчас случился казус: фильтр слетел с лица знаменитости, и поклонники увидели его без фотошопа и макияжа. Фолловеры были удивлены от увиденного — тусклый цвет кожи, расширенные поры, пятна и «поплывший» овал лица.

Подписчики не стали отмалчиваться и высказали свое мнение Ксении. «Че так обвисло то», «Ну теперь ясно почему всегда с масками себя снимает», «Кожа такая дряблая», «Старение это нормально, зачем из себя строить молодуху», «А что с губами и челюстью? Что вообще с лицом?» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru) — отметили фолловеры ведущей.

Но Бородина старается не обращать на волну негатива в свой адрес из-за внешнего вида и наслаждается отдыхом в Турции вместе с дочками. Звезда показывает своим наследницам свои любимые города этой страны — Стамбул и Бодрум.

Шоу-бизнес,Ксения Бородина,
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