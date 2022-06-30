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13 минут назад

Раскрыты последние слова Пьера Нарцисса

Елена Прошина

На церемонии прощания с певцом Пьером Нарциссом ведущий озвучил его последние слова. Выпускник «Фабрики звезд-2» призывал всех «искать Бога», передает «Комсомольская правда».

Раскрыты последние слова Пьера Нарцисса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я в больнице. Надо молиться. Ищите Бога!» — передал ведущий слова Нарцисса на его похоронах.

Прощание с певцом проходит сегодня, 30 июня, в ритуальном зале морга Центральной клинической больницы в Москве.

Напомним, что Нарцисс скончался 21 июня на 46-м году жизни во время медикаментозного сна, когда врачи спасали его от последствий редкой формы подагры. Во время операции у него один за другим стали отказывать органы и в какой-то момент полностью остановилось сердце.

Шоу-бизнес,Пьер Нарцисс,
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