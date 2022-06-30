Раскрыты последние слова Пьера Нарцисса

Напомним, что Нарцисс скончался 21 июня на 46-м году жизни во время медикаментозного сна, когда врачи спасали его от последствий редкой формы подагры. Во время операции у него один за другим стали отказывать органы и в какой-то момент полностью остановилось сердце.