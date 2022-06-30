Стали известны последние слова Пьера Нарцисса

Во время церемонии прощания с эстрадным исполнителем Пьером Нарциссом его бывшая жена рассказала, какими были последние слова звезды. Валерию Калачеву цитирует life.ru.

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По словам Калачевой, перед смертью Пьер Нарцисс призвал молиться.

"Я в больнице. Надо молиться. Ищите Бога!" - передал он ей.

В Москве 30 июня прошло прощание с певцом Пьером Нарциссом. Церемония состоялась в ритуальном зале Центральной клинической больницы Москвы. Почтить память артиста пришли члены семьи, многочисленные друзья и коллеги.

Нарцисс скончался 21 июня на 46-м году жизни от последствий подагры. Церемония прощания с ним неоднократно переносилась.