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51 минуту назад

Стали известны последние слова Пьера Нарцисса

Газета.Ruиещё 1

Во время церемонии прощания с эстрадным исполнителем Пьером Нарциссом его бывшая жена рассказала, какими были последние слова звезды. Валерию Калачеву цитирует life.ru.

Стали известны последние слова Пьера Нарцисса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Калачевой, перед смертью Пьер Нарцисс призвал молиться.

"Я в больнице. Надо молиться. Ищите Бога!" - передал он ей.

В Москве 30 июня прошло прощание с певцом Пьером Нарциссом. Церемония состоялась в ритуальном зале Центральной клинической больницы Москвы. Почтить память артиста пришли члены семьи, многочисленные друзья и коллеги.

На похоронах Пьера Нарцисса объявилась его невеста

Нарцисс скончался 21 июня на 46-м году жизни от последствий подагры. Церемония прощания с ним неоднократно переносилась.

Ранее представитель бывшей супруги певца Валерии Калачевой сообщил, что родственники Пьера хотят, чтобы он был похоронен на родине, в Камеруне. Но дочь и экс-жена настаивали, чтобы Нарцисс был погребен в России.

Шоу-бизнес,Пьер Нарцисс,
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