В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+28° в 
USD 52.51EUR 54.64
Войти в почту
2 часа назад

«Сегодня послал их»: Киркоров прекратил сотрудничество с Dolce & Gabbana

Елена Прошина

Поп-певец Филипп Киркоров заявил, что прекращает сотрудничество с покинувшим Россию Dolce & Gabbana из-за того, что они «неправильно себя ведут». Об этом сообщает издание Super.

«Сегодня послал их»: Киркоров прекратил сотрудничество с Dolce & Gabbana
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я сегодня послал их, они ведут в нашей стране себя неправильно. Я сказал, что я прекращаю с ними всякое сотрудничество раз и навсегда, все!» — сказал король поп-музыки.

Отметим, что Киркоров долгие годы был поклонником модного бренда и нередко спускал на их одежду баснословные суммы. Певец регулярно посещал показы Dolce & Gabbana в Италии и получал поздравления с днем рождения лично от Доменико Дольче и Стефано Габбана.

При этом наряды Киркорова нередко становились объектом для насмешек. Например, недавно Ксения Собчак высмеяла новый образ певца, который появился на публике в цветочном костюме.

Шоу-бизнес,Ксения Собчак,Филипп Киркоров,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители