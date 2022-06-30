«Сегодня послал их»: Киркоров прекратил сотрудничество с Dolce & Gabbana

Поп-певец Филипп Киркоров заявил, что прекращает сотрудничество с покинувшим Россию Dolce & Gabbana из-за того, что они «неправильно себя ведут». Об этом сообщает издание Super.
«Я сегодня послал их, они ведут в нашей стране себя неправильно. Я сказал, что я прекращаю с ними всякое сотрудничество раз и навсегда, все!» — сказал король поп-музыки.
Отметим, что Киркоров долгие годы был поклонником модного бренда и нередко спускал на их одежду баснословные суммы. Певец регулярно посещал показы Dolce & Gabbana в Италии и получал поздравления с днем рождения лично от Доменико Дольче и Стефано Габбана.
При этом наряды Киркорова нередко становились объектом для насмешек. Например, недавно Ксения Собчак высмеяла новый образ певца, который появился на публике в цветочном костюме.