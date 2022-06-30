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3 часа назад

Появилось видео с визжащим Райаном Гослингом на съемках «Барби»

Александр Кузьмин

В Интернете появилось видео со съемок фильма «Барби». Заглавные роли в посвященной знаменитой кукле киноленте исполняют канадский актер Райан Гослинг и австралийская актриса Марго Робби.

В объектив камеры попала сцена, в которой героиня фильма дает отпор своему обидчику. По сценарию, ее партнер стал невольным наблюдателем происходящего и бурно на это отреагировал. На записи слышно, как Гослинг в роли Кена громко визжит, после чего они с Робби обнимаются.

Съемки романтической комедии стартовали в марте 2022 года. Ее выход на широкий экран запланирован в 2023 году.

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