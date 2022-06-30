В объектив камеры попала сцена, в которой героиня фильма дает отпор своему обидчику. По сценарию, ее партнер стал невольным наблюдателем происходящего и бурно на это отреагировал. На записи слышно, как Гослинг в роли Кена громко визжит, после чего они с Робби обнимаются.