Бывшая жена Пьера Нарцисса заявила о подмене гроба

Сегодня после двух подряд переносов пройдет церемония прощания с певцом Пьером Нарциссом. При этом его бывшая жена пожаловалась на финансовые потери и подмену гроба, пишет газета «Комсомольская правда».

Пьер Нарцисс скончался на 46-м году жизни. Звезде провели экстренную операцию, но спасти его не удалось. На операционном столе у Пьера Нарцисса отказало сердце. Церемония прощания с певцом несколько раз переносилась из-за проволочек с документами и несогласованности позиций родственников.

Прощание с Пьером Нарциссом начнется сегодня в 11:30 по московскому времени в ритуальном зале морга Центральной клинической больницы Москвы. Туда уже приехали бывшая жена певца Валерия и его дочь, отмечает газета.

«Я третий раз арендую зал - каждый раз по 150 тысяч. Плюс мы покупали гроб - белый с золотом, как любил заюша. Камерунские родственники этот гроб исподтишка заменили на свой. Это еще минус 200 тысяч», - рассказала Валерия.

Она пожаловалась, что гроб был заменен за несколько часов до прощания, а до этого церемонии дважды срывались по инициативе камерунских родственников Пьера Нарцисса.