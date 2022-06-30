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1 час назад

Бывшая жена Пьера Нарцисса заявила о подмене гроба

Алиса Селезнёва

Сегодня после двух подряд переносов пройдет церемония прощания с певцом Пьером Нарциссом. При этом его бывшая жена пожаловалась на финансовые потери и подмену гроба, пишет газета «Комсомольская правда».

Пьер Нарцисс скончался на 46-м году жизни. Звезде провели экстренную операцию, но спасти его не удалось. На операционном столе у Пьера Нарцисса отказало сердце. Церемония прощания с певцом несколько раз переносилась из-за проволочек с документами и несогласованности позиций родственников.

Прощание с Пьером Нарциссом начнется сегодня в 11:30 по московскому времени в ритуальном зале морга Центральной клинической больницы Москвы. Туда уже приехали бывшая жена певца Валерия и его дочь, отмечает газета.

«Я третий раз арендую зал - каждый раз по 150 тысяч. Плюс мы покупали гроб - белый с золотом, как любил заюша. Камерунские родственники этот гроб исподтишка заменили на свой. Это еще минус 200 тысяч», - рассказала Валерия.

В вопросе похорон Пьера Нарцисса поставлена точка

Она пожаловалась, что гроб был заменен за несколько часов до прощания, а до этого церемонии дважды срывались по инициативе камерунских родственников Пьера Нарцисса.

Ранее троюродная сестра певца Виктория Пьер-Мари усомнилась в том, что ее брат мог умереть из-за проблем с сердцем. По ее словам, он всегда имел отличное здоровье и занимался спортом. Виктория подчеркнула, что родственники хотели бы провести расследование и выяснить точные причины смерти. Тело Пьера Нарцисса будет отправлено в Камерун и захоронено на родине артиста.

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