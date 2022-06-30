Семенович решила заключить брачный договор

Экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович заявила о намерении заключить брачный договор со своим будущим супругом. В интервью «Мосленте» она рассказала , что очень хочет семью, но собирается подстраховать себя на случай развода.

«У всех уже есть деньги, какая-то недвижимость. В общем, есть, что терять. Важно понимать, что ты не останешься у разбитого корыта, если с вашими отношениями что-то случится», - сказала Семенович.

Свою позицию она назвала «здравым взрослым подходом», отметив, что когда люди заводят отношения в зрелом возрасте, им стоит соблюдать осторожность.

Напомним, что ранее Семенович призналась, что дважды ложилась под нож пластических хирургов. С их помощью певице удалось изменить форму подбородка, а также избавиться от жира в проблемных местах. Солистка отметила, что ее избранник не против исправления внешности с помощью хирургии, а наоборот, поддерживает ее стремление к совершенству.