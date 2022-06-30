В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 51.16EUR 53.86
Войти в почту
3 часа назад

Семенович решила заключить брачный договор

Елена Прошина

Экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович заявила о намерении заключить брачный договор со своим будущим супругом. В интервью «Мосленте» она рассказала, что очень хочет семью, но собирается подстраховать себя на случай развода.

Семенович решила заключить брачный договор
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У всех уже есть деньги, какая-то недвижимость. В общем, есть, что терять. Важно понимать, что ты не останешься у разбитого корыта, если с вашими отношениями что-то случится», - сказала Семенович.

Свою позицию она назвала «здравым взрослым подходом», отметив, что когда люди заводят отношения в зрелом возрасте, им стоит соблюдать осторожность.

Напомним, что ранее Семенович призналась, что дважды ложилась под нож пластических хирургов. С их помощью певице удалось изменить форму подбородка, а также избавиться от жира в проблемных местах. Солистка отметила, что ее избранник не против исправления внешности с помощью хирургии, а наоборот, поддерживает ее стремление к совершенству.

Шоу-бизнес,Анна Семенович,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители