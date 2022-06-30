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4 часа назад

Уехавший из России Галкин обозвал Михалкова «пургоносом»

Елена Прошина

Шоумен Максим Галкин раскритиковал кинорежиссера Никиту Михалкова на одном из выступлений в Израиле, куда он уехал с семьей после начала спецоперации на Украине. Как сообщает «Слово и Дело», юморист высмеял персону кинематографиста и его передачу «Бесогон».

Уехавший из России Галкин нелестно высказался о Михалкове
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С отдельного перрона торжественно тронулся Никита Сергеевич Михалков. Это вообще редкий "Бесогон", конечно. Хотя, конечно, он уже не бесов гонит, а пургу. Чистый "пургонос". Если у Соловьева в голове тараканы, то у Михалкова "большой мохнатый шмель"», — сказал пародист.

«Первый пошел!» Галкину в Израиле аплодировали стоя

Напомним, что Максим Галкин регулярно критикует военную спецоперацию РФ на Украине и тех, кто выступает в ее поддержку. Такое поведение шоумена вызывает неоднозначную реакцию россиян. Например, накануне журналист Андрей Сидорчук пообещал дать в глаз комику при встрече за нелицеприятные шутки о России.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Никита Михалков,
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