Уехавший из России Галкин нелестно высказался о Михалкове

«С отдельного перрона торжественно тронулся Никита Сергеевич Михалков. Это вообще редкий "Бесогон", конечно. Хотя, конечно, он уже не бесов гонит, а пургу. Чистый "пургонос". Если у Соловьева в голове тараканы, то у Михалкова "большой мохнатый шмель"», — сказал пародист.