Уехавший из России Галкин нелестно высказался о Михалкове

Шоумен Максим Галкин раскритиковал кинорежиссера Никиту Михалкова на одном из выступлений в Израиле, куда он уехал с семьей после начала спецоперации на Украине. Как сообщает «Слово и Дело», юморист высмеял персону кинематографиста и его передачу «Бесогон».
«С отдельного перрона торжественно тронулся Никита Сергеевич Михалков. Это вообще редкий "Бесогон", конечно. Хотя, конечно, он уже не бесов гонит, а пургу. Чистый "пургонос". Если у Соловьева в голове тараканы, то у Михалкова "большой мохнатый шмель"», — сказал пародист.
Напомним, что Максим Галкин регулярно критикует военную спецоперацию РФ на Украине и тех, кто выступает в ее поддержку. Такое поведение шоумена вызывает неоднозначную реакцию россиян. Например, накануне журналист Андрей Сидорчук пообещал дать в глаз комику при встрече за нелицеприятные шутки о России.